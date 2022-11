3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Erzgebirge Aue, 0:1 (0:0)

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen dem FC Erzgebirge Aue und der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an diesem 17. Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Marco Schikora besorgte vor 2.000 Zuschauern das 1:0 für Aue. In der 63. Minute änderte Christian Preußer das Personal und brachte Bjarne Pudel und Lion Semic mit einem Doppelwechsel für Kolbeinn Birgir Finnsson und Rodney Elongo-Yombo auf den Platz. Christian Preußer wollte den BVB II zu einem Ruck bewegen und so sollten Ted Tattermusch und Timo Bornemann eingewechselt für Justin Njinmah und Moritz Broschinski neue Impulse setzen (82.). Carsten Müller nahm mit der Einwechslung von Omar Sijaric das Tempo raus, Maximilian Thiel verließ den Platz (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Dortmund II aus.