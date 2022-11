BVB: WM 2022 in Katar ohne Mats Hummels - Kehl leidet mit Dortmund-Verteidiger

„Man muss schon festhalten, dass er ( Hummels, Anm. d. Red. ) in den vergangenen Wochen stabile Leistungen gezeigt hat. Er war für uns ein ganz wichtiger Faktor. Dass er sich berechtige Hoffnungen gemacht hat, kann man nachvollziehen. Es war von ihm ein Traum“, sagte Kehl bei DAZN .

Hummels eine wichtige Stütze für den BVB

Trotz der Neuzugänge Süle und Schlotterbeck stand der 33-jährige Hummels, der am 16. Dezember zwei Tage vor dem WM-Finale seinen 34. Geburtstag feiert, in zwölf von 14 Bundesliga-Spielen in der Startelf.