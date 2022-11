WM 2022 in Katar: "Man sollte den Iran ausschließen" - Blatter kritisiert Infantino und die FIFA

Neun Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar übt der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter scharfe Kritik am Fußball-Weltverband. Im Zentrum dieser steht Gianni Infantino.

Knapp anderthalb Wochen vor Beginn der WM in Katar hat Sepp Blatter im Rahmen eines Denkwerkstatt-Talks im Ringier-Pressehaus in der Schweiz seinem Unmut freien Lauf gelassen und harte Kritik an der FIFA und den WM-Organisatoren geäußert.