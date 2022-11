Anzeige

WM 2022 in Katar: Müller wird geschont - doch was passiert, wenn sich jetzt noch ein WM-Fahrer verletzt? WM-Fahrer verletzt? Das passiert dann

WM ohne BVB-Star: "Schmerzt Reus mehr als dem DFB-Team"

SPORT1

Was passiert, wenn sich jetzt ein WM-Fahrer verletzt? Dürfen die Nationalteams überhaupt noch jemanden für Katar nachnominieren? SPORT1 gibt Aufschluss über die FIFA-Statuten.

An diesem Wochenende steht in einigen europäischen Top-Ligen noch ein Spieltag an, ehe es in die WM-Pause geht.

Mittlerweile haben auch die meisten Nationalmannschaften, die an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen werden, ihren Kader offiziell bekannt gegeben. So auch Bundestrainer Hansi Flick. (SERVICE: Das ist der deutsche WM-Kader)

Anzeige

Dieser hatte am Donnerstagmittag seinen 26-köpfigen WM-Kader verkündet. Unter anderem wurden auch die zuletzt angeschlagenen Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Thomas Müller (FC Bayern) für das DFB-Team nominiert.

Doch was passiert, wenn sich jetzt noch ein WM-Fahrer verletzt? Dürfen die Nationalteams trotzdem noch jemanden für Katar nachnominieren? (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Vor WM in Katar: Bayern-Coach Nagelsmann wird Müller schonen

Julian Nagelsmann erklärte Anfang der Woche bereits, dass er Müller schonen werde, damit er für Katar fit werden kann. Zudem erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel, dass „die Situation nicht einfach ist“.

Gleichzeitig sagte er: „Es gibt Untersuchungen, wenn du mit einer gewissen Spannung ins Spiel gehst, ist das Verletzungsrisiko geringer. Es ist ein Trugschluss, zu sagen, ich mache das alles ein bisschen lockerer. Die Gier in der Bundesliga hochzuhalten, hilft auch bei der WM. Das haben wir bisher geschafft und werden wir morgen auch schaffen“, sagte Nagelsmann. (SERVICE: Werden sich die DFB-Stars am letzten Bundesliga-Spieltag schonen?)

So oder so ist keinesfalls ausgeschlossen, dass sich an diesem Wochenende noch Spieler vor dem WM-Start verletzen. Erst recht, da in den vergangenen Wochen die Belastung sehr hoch gewesen war.

Macht Flick einen Fehler? "Kein Argument spricht gegen Hummels"

In diesem Falle soll es aber möglich sein, „bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel Spieler nachzunominieren“, wie Flick auf der DFB-Pressekonferenz erklärte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Anzeige

FIFA: „Bis einen Tag vor erstem WM-Spiel Nachnominierung“ möglich

Die FIFA-Statuten untermauern die Aussagen Flicks: Auf der Homepage des Fußball-Weltverbands ist zu lesen, dass „Spieler, die ursprünglich auf der Kaderliste standen und sich verletzen oder mit COVID-19 anstecken, bis einen Tag vor dem ersten Spiel des betreffenden Teams ersetzt werden dürfen“.

Das heißt: Die nachnominierten Akteure müssen „nicht zwingend auf der 55 Spieler umfassenden provisorischen Liste stehen“, die der deutsche Fußballbund schon vor Wochen an die FIFA melden musste. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Weiter heißt es: „Jedem neuen Spieler wird die Nummer des Spielers zugewiesen, den er im Kader ersetzt.“ (KOMMENTAR: Den Preis bezahlen die Spieler)