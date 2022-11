3. Liga: Schlusslicht Aue siegt bei BVB II

Erzgebirge Aue ist in der 3. Fußball-Liga am 17. Spieltag ein Befreiungsschlag gelungen.

Erzgebirge Aue ist in der 3. Fußball-Liga am 17. Spieltag ein Befreiungsschlag gelungen. Bei Borussia Dortmund II setzte sich der Zweitliga-Absteiger am Freitagabend mit 1:0 (0:0) durch und kletterte nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg mit 14 Punkten zunächst vom letzten auf den 18. Rang.