2. Liga: Holstein Kiel – Hannover 96, 1:1 (1:1)

Hannover geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Fin Bartels das schnelle 1:0 für Holstein Kiel erzielte. Das 1:1 von Hannover 96 stellte Cedric Teuchert sicher (16.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Durchgang zwei lief Fiete Arp anstelle von Mikkel Kirkeskov für die Störche auf. Stefan Leitl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Enzo Leopold und Sebastian Ernst auf den Platz (74.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Kiel nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.