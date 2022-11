2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern, 1:2 (1:0)

Fortuna Düsseldorf ging durch Michal Karbownik in der 14. Minute in Führung. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte. In der Halbzeitpause änderte Dirk Schuster das Personal und brachte Kevin Kraus und Aaron Opoku mit einem Doppelwechsel für Dominik Schad und Hikmet Ciftci auf den Platz. Das 1:1 von Lautern bejubelte Kraus (50.). Philipp Klement, der von der Bank für Mike Wunderlich kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (72.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Klement. In der Nachspielzeit war Klement zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den 1. FC Kaiserslautern (90.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von FCK.