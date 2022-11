Sieg gegen Finnland: Basketballer lösen vorzeitig WM-Ticket

Gut acht Wochen nach dem Bronzegewinn bei der Heim-EM haben die deutschen Basketballer vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 gelöst. Durch den 94:80 (44:36)-Sieg über Finnland in Bamberg hat die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in der Qualifikationsgruppe J einen der ersten drei Plätze sicher. Die Endrunde findet vom 25. August bis 10. September 2023 in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt.