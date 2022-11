FCK schlägt Fortuna spät, Remis im Nord-Verfolgerduell

Michal Karbownik (14.) hatte die Fortuna, die drei Tage zuvor 0:2 in Hannover verloren hatte, mit einem Traumtor in Führung gebracht. Kevin Kraus (50.) glich vor 44.422 Zuschauern bei zunächst stimmungsvoller Atmosphäre für die Gäste aus. Nach einem Foul von Karbownik an Lex-Tyger Lobinger sorgte Philipp Klement per Strafstoß für den späten FCK-Sieg (90.+6).