2. Bundesliga: Lautern dreht Partie mit Last-Minute-Elfmeter - Hannover-Trainer sieht Rot

In Düsseldorf hatte Michal Karbownik (14.) die Fortuna, die drei Tage zuvor 0:2 in Hannover verloren hatte, mit einem Traumtor in Führung gebracht. Kevin Kraus (50.) traf für die Gäste zum Ausgleich. Nach einem Foul von Karbownik an Lex-Tyger Lobinger sorgte Philipp Klement per Strafstoß für den späten FCK-Sieg (90.+6). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)