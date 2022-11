WM 2022 in Katar: "Habe Niclas sofort geschrieben" - Breitenreiter schwärmt von Werder-Profi Füllkrug

Bundestrainer Hansi Flick hat Werder-Stürmer Niclas Füllkrug nach guten Leistungen für die WM 2022 nominiert. Bei SPORT1 verrät André Breitenreiter, was seinen Ex-Schützling auszeichnet.

Als Niclas Füllkrug mit seinen Mannschaftskollegen von Werder Bremen die Nominierung des DFB-Kaders im Livestream verfolgte und sein Name aufgerufen wurde, kannte die Freude keine Grenzen.

Bei SPORT1 verrät sein Ex-Coach André Breitenreiter, der ihn bei Hannover 96 trainierte, was Füllkrug auszeichnet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

„Ich habe Niclas natürlich sofort geschrieben. Er hat die Nominierung mehr als verdient aufgrund einer sehr starken Saison und einer tollen Entwicklung in den vergangenen Jahren. Auch, dass er nach dieser schweren Verletzung so zurückgekommen ist, ist sehr eindrucksvoll und zeigt seinen Fleiß und seine Akribie in jedem Training“, erklärte Breitenreiter.