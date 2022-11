Tennis: Nach Absturz - Tennis-Legende zählt Osaka an

Jetzt nimmt Tennislegende Martina Navratilova in einem Interview mit Essentially Sports Stellung zu dem Absturz Osakas und spricht darüber, wie die 25-Jährige sich wieder an die Spitze des Tennis zurückspielen kann.

Navratilova, die zur aktiven Zeit 18 Grand-Slam-Titel gewann, sieht vor allem die Veränderung in der Tenniswelt als herausfordernd. „Heutzutage wird so viel für die Spieler getan“, führte die in Prag geborene US-Amerikanerin aus. „Es gibt viel mehr Aufmerksamkeit, alles ist größer. Gleichzeitig vergessen die Leute. Man ist also ein Strohfeuer.“