Neun Tage vor Eröffnung: Katar verkündet WM-Aufgebot

Im 26-köpfigen Kader des spanischen Trainers Felix Sanchez stehen ausschließlich Profis, die in der katarischen Stars League aktiv sind, darunter 13 vom Rekordmeister Al-Sadd SC aus Doha. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Größter Hoffnungsträger des Teams ist Offensivspieler Akram Afif, der sich in seiner Vergangenheit an einer Karriere in Europa versuchte. Beim FC Villarreal, Sporting Gijon und bei KAS Eupen schaffte er den Durchbruch aber nicht.