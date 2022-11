Trotz Lys-Coup: Tennis-Team muss um Klassenerhalt bangen

Im Play-off-Duell mit Gastgeber Kroatien verpasste Führungsspielerin Jule Niemeier im zweiten Match das wegweisende 2:0, nachdem Debütantin Eva Lys zuvor das DTB-Team mit einer Meisterleistung überraschend in Führung gebracht hatte.

Am Samstag braucht die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler in den abschließenden drei Spielen (zwei Einzel, ein Doppel) zwei Siege, um im kommenden Jahr in der Weltgruppe zu spielen.