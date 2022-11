DHB-Frauen wahren Halbfinal-Chance

Deutschlands Handballerinnen haben die minimale Chance auf das Halbfinale bei der Europameisterschaft gewahrt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann am Freitag im ersten Hauptrundenspiel mit 36:28 (17:13) gegen die Niederlande. Bei 2:4 Zählern und zwei ausstehenden Partien bleibt das Weiterkommen theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich.

Kapitänin Alina Grijseels war in Skopje mit acht Treffern beste deutsche Werferin. Weitere Gegner sind Olympiasieger Frankreich (4:0 Punkte) am Dienstag (20.30 Uhr) und Rumänien (0:4) am Mittwoch (15.30 Uhr/beide Sportdeutschland.tv). Montenegro (4:0) und Spanien (2:2) komplettieren die deutsche Hauptrundengruppe. Nur die ersten beiden Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.