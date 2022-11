Darts: Florian Hempel sichert sich WM-Ticket mit Gewinn der Super League

Zugleich sicherte er sich mit dem Triumph ein Ticket für die WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar). „Ich freue mich auf alles - London, Darts und die Weihnachtszeit“, sagte der bekennende Karnevalist Hempel am SPORT1 -Mikro und kündigte an: „Es wird bestimmt noch das ein oder andere Kaltgetränk getrunken. Den Weg zum Ally Pally nehme ich über den Heumarkt.“

Hempel und Springer geraten im Finale aneinander

„Ich habe mich am Anfang gut mit 2:0 in Führung gesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass dann Faxereien angefangen haben, aber da fing ein bisschen etwas neben dem Board an. Er hatte den Eindruck ich fing an, ich hatte den Eindruck, er hat angefangen. Das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt“, berichtet Hempel bei SPORT1 nach seinem Finalsieg.