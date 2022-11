NBA: LeBron James unterstützt Kyrie Irving nach seiner Suspendierung - "Er sollte spielen können"

Irving war Anfang November von seinem Klub Brooklyn Nets für mindestens fünf Spiele suspendiert worden, da er sich in einem umstrittenen Post auf einen Film voller antisemitischer Botschaften berufen hatte. Deshalb wurde der Point Guard nicht nur suspendiert, er müsse auch sechs Anforderungen erfüllen, um danach zurückzukehren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA) .

James kritisiert Anforderung an Irving

Der Point Guard müsse sich entschuldigen und den Film verurteilen, für den er geworben hat, eine Spende von 500 000 Dollar an Anti-Hass-Organisationen leisten, ein Sensibilitäts- und Antisemitismustraining absolvieren, sich mit einer jüdischen Führung treffen wie auch mit dem Teambesitzer Joe Tasi, um Verständnis für die Situation zu zeigen.

Für James ist die Strafe zu gravierend: „Was von ihm verlangt wird, um wieder zu spielen, halte ich für übertrieben. Er ist nicht die Person, die man von ihm porträtiert. Wie auch immer, zurück zu meiner Reha-Sitzung“, schreibt James, der momentan mit einer Verletzung am linken Adduktoren zu kämpfen hat .

In seiner ersten öffentlichen Äußerung zu Irvings Antisemitismus-Skandal schien James‘ Meinung über Irving noch anders auszusehen, weshalb viele Fans seinen neusten Post als heuchlerisch betiteln. „Ich dulde keinen Hass. Egal welcher Art, egal welcher Rasse... Was Kyrie getan hat, hat vielen Menschen Schaden zugefügt... Ich respektiere das nicht“, schrieb der viermalige Champion in seinem ersten Statement.