Formel 1: Dreikampf an der Spitze - Vettel und Schumacher in den Top 10

In Sao Paulo hält die Formel 1 ihr drittes Sprint-Wochenende dieser Saison ab, der Zeitplan ändert sich damit: Schon am Freitag wird die Startaufstellung für den Sprint am Samstag (20.30 MEZ) ermittelt, dessen Ergebnis wiederum die Reihenfolge für den eigentlichen Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) ergibt.