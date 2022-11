BVB: Mieseste Flügelzange der Bundesliga? Adeyemi und Malen enttäuschen in Dortmund

Malen muss sich an Bundesliga-Niveau gewöhnen

Vor seinem Wechsel nach Dortmund schoss der Niederländer Malen im Trikot des PSV Eindhoven die Eredivisie kurz und klein. 2020/21 traf der heute 23-Jährige in 45 Pflichtspielen starke 27 Mal und legte zehn weitere Treffer auf. Eine Saison zuvor verbuchte Malen 17 Tore bei neun Assists in nur 25 Partien.

Top-Werte, die den BVB dazu veranlasste, 2021 30 Millionen an PSV zu überweisen, um den niederländischen Nationalspieler in den Ruhrpott zu holen. Aber: Die niederländische Liga ist nicht die Bundesliga.

Terzic fordert von BVB-Spielern „Fitness, Seriosität und Professionalität“

Doch beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg zog Malen sich einen Muskelfaserriss zu und musste fünf Partien passen. Danach kam er nicht mehr in Tritt, obwohl Kehl Anfang Oktober noch gefordert hatte: „Wir erhoffen uns von ihm einen Schritt nach vorne, gerade was seine Tore und Assists angeht.“

Zehenverletzung wirft Adeyemi zurück

Zudem reicht das Niveau in Österreich deutlich nicht an das der deutschen Bundesliga heran. Während das DFB-Juwel in der Alpenrepublik mit 23 Toren und neun Assists in 44 Pflichtspielen Scouts verzückte, steht in der laufenden Bundesliga-Saison nach zehn Spielen kein einziges Tor auf seinem Konto.