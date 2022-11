Premier League: Ex-Spieler rechnet mit Hasenhüttl ab! "Ging ihm immer nur um sich selbst"

Oha! Ex-Southampton Stürmer Charlie Austin hat in der Radio Sendung TalkSPORT Breakfast ordentlich gegen seinen ehemaligen Trainer Ralph Hasenhüttl ausgeteilt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der 33-Jährige trug von 2016 - 2019 das Trikot der Saints, erlebte den Österreicher also nur ein halbes Jahr.

Harte Worte von Austin, der unter Hasenhüttl 14-mal in der Premier League auflief.

Pleite gegen Newcastle zu viel für Hasenhüttl

In der Amtszeit des 55-Jährigen war der FC Southampton vor dieser Saison zwar nie wirklich in Schwierigkeiten gekommen, für den Sprung in die obere Tabellenhälfte reichte es jedoch kein einziges Mal.