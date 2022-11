Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Nur noch ein Bundesliga-Spieltag vor der WM in Katar und dieser beginnt bereits am Freitag mit einer Kracher-Partie.

Im Duell der Borussias empfängt Gladbach das Team von BVB-Trainer Edin Terzic (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. BVB, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) . Beide Teams haben unter der Woche Punkte liegen lassen und wollen einen versöhnlichen Abschluss feiern, ehe es in die WM-Pause geht.

Gegen den VfL Bochum hagelte es für die Fohlen am vergangenen Spieltag eine unerwartete Pleite. Vor allem die Schiedsrichterleistung sorgte bei den Gladbacher Spielern sowie Trainer Daniel Farke für Ärger. Gegen die Dortmunder muss Gladbach seinen Frust jedoch vergessen, denn für Farkes Team geht es darum, Anschluss an den europäischen Plätzen zu halten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Gladbach - BVB: Verletzte auf beiden Seiten

Wie auch schon in den vergangenen Spielen muss Terzic auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 33-Jährige fehlte zuletzt mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk und verpasst damit auch die WM in Katar. BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, der sich vor dem Duell gegen die Wölfe in bestechender Form befand, freut sich hingegen über eine Chance in Hansi Flicks Aufgebot.