Formel 1: Team-Boss Franz Tost: So folgenschwer wäre das Aus für Mick Schumacher

Danner: "Schumacher gehört in die Formel1!"

Franz Tost macht sich für Mick Schumacher stark

„Ja!“, antwortet Tost im SPORT1 -Interview. „Mick hat bis jetzt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Er hat sich stetig weiterentwickelt. Und es wäre schade, wenn er in diesem wichtigen dritten Jahr nicht mehr dabei wäre.“

Dabei denkt der Österreicher nicht nur an die Formel 1, der der Name Schumacher mindestens ein Jahr lang fehlen würde. Er sieht das auch als schweren Rückschlag für Mick Schumacher. „Ich sage ja immer, dass ein Fahrer drei Jahre braucht, bis er weiß, wo es in der Formel 1 wirklich langgeht“, erklärt Tost. „Das heißt, 2023 wird für Mick das entscheidende Jahr.“