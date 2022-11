Anzeige

Formel 1, Brasilien-GP: Quali mit Verstappen, Schumacher, Vettel und Sainz LIVE im TV, Stream, Ticker Empfiehlt sich Schumacher in Brasilien?

Vollspeed durchs Casino! Irre Red-Bull-Show in Las Vegas

SPORT1

In der Formel 1 stehen noch drei Rennen im Kalender. Somit bleibt nicht mehr viel Zeit für Mick Schumacher, sich für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen. Eine gute Quali in Brasilien wäre der erste Schritt.

Am Freitagabend um 20.00 Uhr steht das Qualifying für den Großen Preis von Brasilien (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) auf dem Programm. Zudem kommt es in Interlagos am Samstag zu einem der wenigen Sprint-Wochenenden, ehe am Sonntag das große Rennen vonstattengeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).

Nicht nur aus deutscher Sicht ist es das momentan drängendste Thema der Formel 1: Bleibt Mick Schumacher, der Sohn des Rekordweltmeisters, ein Teil der Königsklasse - oder ist nach zwei Jahren bei Haas vorerst Schluss?

Ausgerechnet der deutsche Ruheständler Nico Hülkenberg ist sein großer Rivale um das Cockpit beim US-Team, im Alter von 35 Jahren hofft er aufs Comeback. Möglichst an diesem Wochenende, das sagte Teamchef Günther Steiner zuletzt, soll die Entscheidung fallen.

Spätestens aber vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi am nächsten Sonntag. Schumacher wurde häufig kritisiert von seinem Team, seine Chancen schienen zuletzt zu sinken. Wird es nichts mit Haas, hätte er für 2023 eine nur noch minimale Chance bei Williams. Für die Jahre danach könnte ihm allerdings der Einstieg von Audi neue Möglichkeiten in der Formel 1 eröffnen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1).

Wer landet hinter Verstappen?

Nachdem Max Verstappen in Mexiko seinen 14. Erfolg im 20. Rennen des Jahres feierte, kann der Niederländer nun seine Siegesbilanz auf dem Autódromo José Carlos Pace ausbauen. Mit zwei verbleibenden Rennen in dieser Formel-1-Saison könnte er somit sein Konto auf 16 gewonnene Rennen anheben. Der 25-Jährige gewann 2019 außerdem das letzte Rennen in Brasilien.

Hinter ihm kämpfen Teamkollege Sergio Perez (280 Punkte) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (275) noch um die Vize-Weltmeisterschaft. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1).

Auch in der Konstrukteurs-WM ist der erste Platz vergeben. Nach acht Jahren wurde Mercedes entthront und Red Bull hat jetzt den Titel des besten Teams. Für Mercedes wie auch für die anderen Teams geht es aber weiterhin um wichtige WM-Punkte und damit auch um Millionen von Dollar.

Bleibt Hamilton ohne Saisonsieg?

Die Zeichen für ein erfolgreiches Rennen der Silberpfeile steht nicht schlecht. Den Rundenrekord auf dem 4.309 kilometerlangen Track hält Valtteri Bottas, der sich diesen 2018 in einem Mercedes sicherte. Lewis Hamilton, der im Gegensatz zu Bottas noch immer in einem Mercedes-Cockpit sitzt, hält den Rundenrekord in der Qualifikation.

Dem Briten werden die brasilianischen Fans beim Grand-Prix von Sao Paolo den Rücken stärken, da Hamilton nun Ehrenbürger Brasiliens ist. Das ist auch bitter nötig, denn Hamilton wartet seit Saisonbeginn weiterhin auf seinen ersten Erfolg. Noch nie in seiner Karriere blieb er eine Saison lang ohne.

Nur Ferrari (487) steht noch vor Mercedes (447) und hat dabei eine komfortable Führung. Leclerc wie auch der Spanier Carlos Sainz müssen aber ein starkes Rennen hinlegen, dass das auch so bleibt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1).

So können Sie das Qualifying in Mexiko LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de