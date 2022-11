Weikert kandidiert erneut als DOSB-Präsident

Thomas Weikert stellt sich ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Dies gab der DOSB am Freitag nach Ablauf der Meldefrist gut drei Wochen vor der Wahl beim Olympischen Kongress in Baden-Baden am 3. Dezember bekannt. Weikert (60) hatte im Dezember 2021 die Nachfolge von Alfons Hörmann angetreten.