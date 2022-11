Nach Lewandowski und Haaland: Kolo Muani ist der neue Stürmer-Star der Bundesliga

In einem rasanten Duell mit der TSG Hoffenheim hielt es kaum einen Fan von Eintracht Frankfurt länger als wenige Sekunden auf den Sitzen. Beinahe im Minutentakt rollten die Angriffswellen auf das Tor der Kraichgauer zu, die Abschlüsse waren allesamt hochkarätig. Und stets mittendrin: Randal Kolo Muani!

Selbst Upamecano fiel Kolo Muani schon auf

Der 23-Jährige ist seit Tag eins an eine Sensation, ihm sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Blicken wir auf den Saisonstart zurück: Am ersten Spieltag nahm der kurz zuvor erst eingewechselte Kolo Muani Nationaltorhüter Manuel Neuer (!) rotzfrech den Ball ab und erzielte den Ehrentreffer beim 1:6-Debakel gegen den FC Bayern München . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie SPORT1 weiß, gab es im Anschluss ein längeres Gespräch mit Landsmann Dayot Upamecano. Der Inhalt? Geheim. Doch das Strahlen Kolo Muanis verriet, dass es sich um lobende Worte vom Abwehrchef gehandelt haben muss. Kein Wunder, musste sich Upamecano in engen Duellen mit dem bulligen und pfeilschnellen Stürmer (Top-Speed 34,9 km/h) plötzlich recken und strecken. (Kolo Muani im SPORT1 -Interview: „Mit Götze zu spielen, ist außergewöhnlich“)

Musiala und Kolo Muani führen Scorerliste an

Gegen Hoffenheim packte Kolo Muani am 14. Spieltag bereits Bundesliga-Vorlagen acht, neun und Treffer Nummer vier auf sein Konto. Damit belegt er gemeinsam mit Bayern-Star Jamal Musiala Rang eins in der Scorerliste. Kolo Muani traf in der Champions League zudem zweimal entscheidend, im DFB-Pokal kamen jeweils ein Assist und Tor hinzu.