WWE: Der düster-bizarre Absturz eines Mega-Talents

Wrestling-Ikone Bret „The Hitman“ Hart, der berühmteste von allen, ist da in jedem Fall sicher. Seinen Neffen Teddy Hart - einst das jüngste Talent, das WWE je unter Vertrag nahm - nannte er vor vielen Jahren einmal „den größten Wrestler, der es niemals schaffen wird“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Zudem gehört zur Geschichte von Teddy Hart auch ein mysteriöses und tiefdunkles Kapitel, das nun in einer großen, ungeplant zur True-Crime-Serie mutierten TV-Doku ausgeleuchtet wird: das spurlose Verschwinden seiner früheren Freundin Samantha Fiddler.

Teddy Hart war der jüngste Wrestler mit WWE-Vertrag

Annis wurde geboren am 2. Februar 1980 als ältester Sohn von Brets Schwester Georgia Hart und ihres ebenfalls früher als Wrestler aktivem BJ Annis. In seinen Teenager-Jahren träumte er davon, zusammen mit seinem jüngeren Bruder Matthew in die Fußstapfen der beiden Onkel Bret und Owen zu treten, damals bei WWE zu Weltstars avanciert.