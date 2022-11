Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner spricht von "richtiger Herausforderung" - Frankfurt in Mainz gefordert

Am Sonntag trifft Mainz 05 auf Eintracht Frankfurt © FIRO/FIRO/SID

Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat „großen Respekt“ vor dem kommenden Gegner FSV Mainz 05. Das „wird nochmal eine richtige Herausforderung“, sagte Glasner vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres in Mainz am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER): „Sie haben eine ganz klare Spielanlage, spielen kompakt, aggressiv und schnell in die Spitze.“