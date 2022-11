Bayer Leverkusen: Wirtz muss sich gedulden - Kein Kadercomeback vor der WM

"Jetzt haben wir viel Zeit für ihn. Hoffentlich wird er im Januar dabei sein", ergänzte sein Vereinstrainer. Wirtz werde zwar in der kommenden Woche die Mannschaft für zwei Testspiele in die USA begleiten, doch er werde "nur zum Trainieren" dabei sein, sagte Alonso.

Nach zwei Siegen in Folge hat sich Leverkusen etwas Luft verschafft im Tabellenkeller. Dennoch rief Alonso zu maximaler Konzentration auf. Die Leistung in der ersten Hälfte beim Lokalrivalen 1. FC Köln (2:1) sei „gar nicht gut“ gewesen. „Wir dürfen solche Fehler nicht wieder machen“, führte der spanische Welt- und Europameister aus: „Wir müssen sehr wach und aktiv sein. Für uns ist es das wichtigste Spiel. Wir wollen so hoch wie möglich in der Tabelle.“