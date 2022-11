Erfolgssegler Heil/Plößel hören auf

Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Erfolgssegler Erik Heil und Thomas Plößel ihre Karrieren beendet.

Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Erfolgssegler Erik Heil (33) und Thomas Plößel (34) ihre Karrieren nach 21 gemeinsamen Jahren beendet. Die Hamburger hatten 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Bronze im 49er gewonnen. 2014 waren sie Europameister und 2019 WM-Zweite.