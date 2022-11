Spaniens Olmo: Deutschland einer der WM-Favoriten

Offensivspieler Dani Olmo von Deutschlands Gruppengegner Spanien sieht das DFB-Team als einen Anwärter auf den Titel bei der Fußball-WM in Katar. "Deutschland ist einer der Favoriten und eines der Teams mit der größten Qualität", sagte der Profi von RB Leipzig, der am Freitag für die spanische WM-Auswahl nominiert wurde.

Am 27. November (20.00 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick im zweiten Spiel der Gruppe E auf die Spanier. "Es wird wirklich schwer. Wir spielen im zweiten Spiel gegen sie, das erste geht gegen Costa Rica. Das wird sehr wichtig für uns, um mit drei Punkten in das Turnier zu starten. Und dann gegen Deutschland wird es ein großer Kampf", sagte Olmo.

Gerne blickt Olmo auf ein denkwürdiges Nations-League-Spiel gegen Deutschland aus dem November 2020 zurück. "Das 6:0 in Sevilla war wirklich besonders. Ich habe gute Erinnerungen daran. Aber das liegt in der Vergangenheit. Wir müssen auf die Gegenwart und Zukunft schauen. Deutschland ist immer da", so Olmo: "Das wird nicht ansatzweise so ein Spiel."