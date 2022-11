WM 2022: Der komplette Spielplan mit Terminen im Überblick

Vom 20. November bis 18. Dezember findet die WM 2022 in Katar statt. Alle Spiele, Termine & Gruppen hier in der Übersicht

Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar. Rund 64 Spiele in acht Stadien stehen in weniger als einem Monat auf dem Programm. (NEWS: Alle Stadien & Arenen im Überblick)