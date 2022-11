Spenden von WM-Prämien? DFB nimmt FIFA in die Pflicht

Anzeige

Angesichts der Forderungen nach einem Verzicht auf die WM-Preisgelder hat der DFB den Weltverband FIFA in die Pflicht genommen.

Frankfurt am Main (SID) - Angesichts der Forderungen nach einem Verzicht auf die WM-Preisgelder zugunsten eines Entschädigungsfonds für die Gastarbeiter in Katar hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Weltverband FIFA in die Pflicht genommen. Der Verband nehme "die Hinweise ernst und will mit den Fans in den Dialog gehen, verweist aber auch auf die klare Zuständigkeit der FIFA", teilte der DFB am Freitag auf Anfrage mit.

Am Donnerstag hatten die Initiative BoycottQatar2022 und zahlreiche weitere Fanvertretungen einen Offenen Brief an den DFB gerichtet. Sollte die FIFA sich der Idee eines Fonds verweigern, "so erwarten wir vom DFB, dass er seine Preisgelder eigenständig für Entschädigungszahlungen verwendet. Für den gleichen Zweck sollten die DFB-Nationalspieler etwaige Siegprämien spenden", heißt es im Brief der Anhänger.

Menschenrechtsorganisationen fordern von der FIFA und Katar die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 440 Millionen Euro, um Angehörige von Verletzten oder ums Leben gekommenen Arbeitsmigranten zu unterstützen. Dieser Forderung hat sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf bereits angeschlossen.

Der DFB verwies am Freitag ebenfalls auf Paragraf 6 der Menschenrechts-Policy des Weltverbandes. Darin verpflichtet sich die FIFA unter anderem, "bei negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die sie verursacht hat oder zu denen sie beigetragen hat, Wiedergutmachung zu leisten".