NFL-Star verkündet mitten in der Saison seinen Rücktritt

Blake Martinez von den Las Vegas Raiders gibt nach sieben Saison in der NFL seinen Rücktritt bekannt. Der 28-Jährige will sich mehr auf seine Familie und zukünftige Leidenschaften konzentrieren.

Das gibt es auch nicht alle Tage: NFL-Star Blake Martinez hat mitten in der Saison seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Der Linebacker der Las Vegas Raiders hat am Donnerstag seine Karriere offiziell für beendet erklärt. Der 28-Jährige verkündete seine Entscheidung vier Tage, nachdem er am vergangenen Spieltag die Raiders mit elf Tackles bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars angeführt hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL).

„Ich hatte eine erstaunliche Reise mit einigen unglaublichen Franchises und habe lebenslange Freundschaften geschlossen“, schrieb Martinez auf seinem Instagram-Profil und führte weiter aus: „Ich habe mich entschieden, meine Karriere zu diesem Zeitpunkt zu beenden, um mich auf meine Familie und meine zukünftigen Leidenschaften zu konzentrieren!“

Der erst vor wenigen Wochen von den Raiders verpflichtete Martinez ergänzte: „Ich freue mich auf diese neue Reise und danke allen Fans und Organisationen, die mich über die Jahre hinweg unterstützt haben!“

Blake Martinez hört plötzlich auf - Raiders wünschen Glück

Martinez fehlte am Mittwoch beim Training, was die Raiders als persönliche Gründe bezeichneten. Am Donnerstagnachmittag packte ihn Las Vegas dann auf die Reserve- und Ausstiegsliste. Mit den verletzten Darren Waller (Tight End) und Hunter Renfrow (Slot Receiever) werden die Probleme auf der Linebacker-Position nochmal verstärkt.

Die Entscheidung von Martinez - und die der Raiders, ihn ziehen zu lassen - dürfte aber begünstigt davon sein, dass das Team mit einer 2:6-Bilanz abgeschlagen am Tabellenende der AFC West steht und keine realistischen Playoff-Aussichten mehr hat. Das Team twitterte seine Glückwünsche an Martinez und fügte hinzu: „Viel Glück auf deinem neuen Weg.“

Martinez, der 2016 von den Green Bay Packers in der vierten Runde ausgewählt wurde, machte vor allem in seiner zweiten Saison auf sich aufmerksam als er die Liga in Tackles (144) anführte. In den folgenden drei Spielzeiten übertraf Martinez diese Marke sogar, darunter auch in seiner Premiere-Saison für die New York Giants im Jahr 2020, wo er einen saftigen Dreijahresvertrag über 30 Millionen Dollar unterschrieben hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL).

Nach seiner ersten Saison galt Martinez als Schnäppchen, jedoch nahm seine Karrierelaufbahn einen anderen Lauf als sich er und die Giants sich erwünscht haben. Martinez zog sich in der dritten Woche des Jahres 2021 einen Kreuzbandriss zu, weshalb ihn die Giants am Ende der Saison 2022 entließen.

Die Raiders verpflichteten Martinez am 4. Oktober und der 28-Jährige kam in vier Spielen zum Einsatz. Davon startete er zweimal und erzielte 20 Tackles, davon 14 solo. In seinen sieben Jahren in der NFL startete Martinez 78 Spiele und kam auf insgesamt 706 Tackles, 13,0 Sacks, vier Interceptions, vier erzwungene Fumbles und drei Fumble-Recoveries. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football).

Mehr Zeit für Pokémon

Martinez erhielt bei den Raiders ein Grundgehalt von 1.035 Millionen Dollar und gilt als begeisterter Pokémon-Kartensammler. Laut einem Bericht der New York Post soll er eine seltene Illustrator-Pikachu-Karte mit dem Namen „The Swirlustrator“ aus dem Jahr 1998 verkauft haben.

Dafür kassierte er wohl 672 000 Dollar, was seine Pikachu-Karte zur zweitteuerster Pokémon-Karte aller Zeiten macht. Berichten zufolge wurde die Karte einige Wochen zuvor auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt.

Nun hat Martinez nach seinem Karriereende noch mehr Zeit, um sich seinem Hobby zu widmen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL).