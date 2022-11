Wegen FIFA & eFootball: Hertha BSC steigt aus League of Legends aus

Nach nur einem Jahr ist Schluss für die Berliner von Hertha BSC. Die Vereinsführung will den Fokus verstärkt auf die eFootball-Abteilung legen.

Den Hauptstadtklub Hertha BSC gibt es nicht mehr – zumindest in League of Legends. Die Berliner gaben wie aus dem Nichts bekannt, sich vom beliebten MOBA zurückzuziehen. Bedeutet auch: Ihr Aufstieg in Liga 1 der Prime League hat keine Bedeutung mehr.