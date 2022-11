Anzeige

Bayern-PK: Nagelsmann reagiert auf Mané-Entscheidung und Pavard Nagelsmann reagiert auf Pavard

Beendet diese Verletzung doch nicht Manés WM-Traum?

Ljubo Herceg

Am letzten Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause spricht Julian Nagelsmann über Schalke sowie Benjamin Pavard und Sadio Mané. Die Bayern-PK zum Nachlesen im Ticker.

Am 15. Spieltag trifft der FC Bayern im Topspiel der Bundesliga auf Schalke 04 (Samstag, ab 18.30 Uhr im LIVEITCKER): Vor der WM-Pause will der Spitzenreiter aus München gegen den Tabellenletzten seine Tabellenführung weiter ausbauen.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz eine Einschätzung zum Gegner und der Personalsituation abgegeben. Zudem äußerte er sich zur Situation des verletzten Sadio Mané und Benjamin Pavard, der einen Bayern-Abschied nicht ausschließt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Allen wichtigen Informationen von der Bayern-PK gibt es im Ticker zum Nachlesen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann über Jahresabschluss und Arbeit mit den Medien+++

„Der Dank fällt ein bisschen kleiner aus als letztes Jahr, weil ihr auch eure Fußstapfen in der Krise hinterlassen habt. Generell wünsche ich euch eine schöne Zeit bis Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im neuen Jahr und dass wir hoffentlich auch mehr Titel als letztes Jahr ‚gemeinsam‘ feiern können.“

+++ Nagelsmann über das NFL-Spiel in der Allianz Arena +++

„Ich werde im Stadion sein. Es ist generell schwer, Dinge von der einen Sportart in die andere zu übertragen, da die Spiele sehr unterschiedlich sind. Der Austausch zwischen Trainern ist zwar sinnvoll, aber man kann nicht immer so viel übertragen. Ich werde mich heute mit dem Trainer austauschen und am Sonntag schaue ich mir das Spiel an und hoffe auf ein paar Touchdowns.“

+++ Nagelsmann über Schalke +++

„Schalke ist mittlerweile sehr viel aktiver gegen den Ball und befindet sich aus meiner Sicht zur unrechten Zeit im Aufschwung. Ich freue mich auf das Spiel auf Schalke in einem tollen Stadion mit guter Stimmung. Es wird sicherlich ein toughes Spiel.“

+++ Nagelsmann über Tel +++

„Er hat noch Entwicklungspotenzial, er muss noch Dinge lernen. Er hat deutlich mehr Spielzeit als bei seinem bisherigen Klub. Das ist schon außergewöhnlich. Er macht es ordentlich, er hört gut zu. Er muss noch lernen. Es ist nötig, dass er eine gewisse Geduld mitbringt. Er muss eine gewisse ‚Shape‘ haben, daran arbeiten wir, dass er die hat, wenn er reinkommt. Als Stürmer musst du ein gewisses Ego haben, natürlich eckt man da mal an. Aber es gibt viele Weltstars, die früher mal angeeckt sind.“

+++ Nagelsmann über WM-Pause +++

„Die Situation ist nicht einfach. Es gibt Untersuchungen, wenn du mit einer gewissen Spannung ins Spiel gehst, ist das Verletzungsrisiko geringer. Es ist ein Trugschluss, zu sagen, ich mache das alles ein bisschen lockerer. Die Gier in der Bundesliga hochzuhalten, hilft auch bei der WM. Das haben wir bisher geschafft und werden wir morgen auch schaffen.“

+++ Nagelsmann gibt ein Zwischenfazit zur Saison +++

„Es war ein turbulentes Halbjahr, wahrscheinlich mit das turbulenteste in meinem Berufsleben. Wir wollen morgen noch das Spiel auf Schalke gewinnen, dann haben wir in allen Wettbewerben einen guten Job gemacht. Keinen perfekten, aber einen guten. Auch die Entwicklung der einzelnen Spieler stimmt mich positiv. Da nehme ich jetzt einfach mal Upamecano raus, der sich sehr gut stabilisiert hat. Auch de Ligt oder Gnabry haben noch einmal eine Schippe drauf gelegt. Und auch wir als gesamtes Team haben seit der Ergebniskrise noch einmal eine Entwicklung genommen. Wenn wir als Tabellenführer in die Pause gehen, dann ist das sehr wertvoll. Den Vorsprung wollen wir auf jeden Fall auch halten.“

+++ Nagelsmann über Pavards Gedankenspiele +++

„Das habe ich auch nur aus der Presse gehört. Aber es ist auch normal, dass sich ein Spieler bei der Vertragssituation Gedanken macht, den Verein zu wechseln. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Spieler das sagt - auch nicht bei Benji (Pavard). Daher nicht weiter dramatisch für mich. Denn es ist nicht das erste Mal, dass er das sagt.“

+++ Nagelsmann über Manés WM-Nominierung +++

„Wir machen in zehn Tagen noch eine Nachkontrolle und dann werden wir sehen, wie der Heilungsverlauf ist. Und dann gibt es weitere Entscheidungen.“

Auf die Frage, ob er an Senegals Hexendoktor für Mané glaube: „Ich weiß gar nicht, was ein Hexendoktor ist. Mehr kann ich nicht sagen.“

„Es ist klar, dass der Senegal gerne hätte, dass er spielt. Aber wenn er Schmerzen hat, dann kann er eben nicht spielen. Die medizinischen Dinge stehen über den Sportlichen. Das ist bei uns und auch bei allen anderen so.“

+++ Nagelsmann über Personalplanung +++

„Sadio (Mané) und Thomas (Müller) fallen aus. Mathijs hat trainiert, war auch gut. Er hat keine Probleme mehr. Wenn beim Abschlusstraining nichts passiert, dann wird er morgen mitfliegen und auch spielen. Phonzie (Davies) fällt aus, der ist noch ein paar Tage in München, um ihn wieder fit zu bekommen für die WM, dann wird er nachreisen. Bouna (Sarr) ist ja bekannt, dass er noch länger ausfällt. Sonst sind alle Mann an Bord.“

+++ Die PK ist eröffnet +++

Bayern-Coach Nagelsmann betritt das Podium und stellt sich nun den Fragen der Journalisten.

+++ Pavard spricht von Bayern-Abschied +++

Ist die Zeit von Benjamin Pavard beim FC Bayern bald zu Ende? In einem Interview mit der L‘Équipe hat der Franzose nun offen mit einem Abschied aus München geliebäugelt.

„Ich bin nicht abgeneigt, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?“, sagte Pavard. Das sportliche Projekt müsse aber interessant sein.

+++ Verletzter Mané im WM-Kader des Senegals +++

Die Verletzung von Sadio Mané hat nicht nur beim deutschen Rekordmeister, sondern vor allem in seinem Heimatland Senegal für einen Schock gesorgt.

Nach SPORT1-Informationen wird der Offensivmann nicht rechtzeitig für die WM in Katar fit. Der Senegal weigert sich jedoch trotz allem aufzugeben - und hat weiterhin Hoffnung, dass sein Anführer und Rekordtorschütze bei der Weltmeisterschaft spielen kann. Im Zweifelsfall mit Verspätung.

Am Freitagvormittag verkündete schließlich Aliou Cissé offiziell den WM-Kader des Afrikameisters. Und mit dabei ist Mané, der Senegals Aufgebot anführt. Wie wird Bayern darauf nun reagieren?

+++ Musiala vor Bayern-Jubiläum +++

Jamal Musiala steht vor seinem 100. Pflichtspiel für Bayern (27 Tore, 13 Assists) und ist in Top-Form: Kein anderer Teenager aus den europäischen Top-5-Ligen schoss in der laufenden Saison so viele Tore wie der 19-Jährige (zwölf). Und nie zuvor erzielte ein Teenager an den ersten 14 Spieltagen einer Bundesliga-Saison neun Tore. Deshalb steht auch Musiala im deutschen WM-Kader.

+++ Starke Bayern-Serie +++

Bayern gewann seine letzten neun Pflichtspiele. Dabei erzielten die Roten 36 Treffer (4,0 Tore pro Spiel). Eine beeindruckende Siegesserie im Jahresendspurt vor der WM-Pause. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

+++ Bayern seit 23 Spielen gegen S04 ungeschlagen +++

Der deutsche Rekordmeister hat seit 23 Pflichtspielen gegen die Königsblauen nicht mehr verloren (20 Siege, drei Unentschieden). Die letzten zehn Duelle konnte Bayern sogar allesamt für sich entscheiden.

