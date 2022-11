Trotz Verletzung: Mane in Senegals WM-Aufgebot

Bayern Münchens Superstar Sadio Mane steht in Senegals Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Der 30 Jahre alte Angreifer wird das Team des Afrikameisters trotz seiner am Dienstag erlittenen Verletzung als Kapitän in Katar anführen. Den senegalesischen WM-Kader gab Nationaltrainer Aliou Cisse am Freitag in Dakar bekannt. Inwieweit Mane auflaufen kann, steht noch nicht fest.