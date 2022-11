Anzeige

WM-Geheimplan mit Mario Götze! Die Flick-Absprache mit dem Eintracht-Star

Mit diesen Szenen empfahl sich Götze für die WM

Patrick Berger, Christopher Michel

Mario Götze, der Finaltorschütze von 2014 ist zurück! SPORT1 kennt die Absprachen mit dem Bundestrainer, dessen Pläne mit Götze und die Rolle von Eintracht Frankfurt bei der Überraschungs-Rückkehr.

Als Mario Götze zuletzt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auflief, hieß der Bundestrainer noch Joachim Löw, die Kanzlerin Angela Merkel, das DFB-Team war amtierender Weltmeister und an eine weltweite Pandemie gar nicht zu denken.

Ziemlich genau fünf Jahre ist das her. Am 14. November 2017 wurde der damalige BVB-Star in einem Testspiel gegen Frankreich für Ilkay Gündogan eingewechselt und bereitete kurz vor Schluss in Köln den 2:2-Ausgleich durch Lars Stindl vor.

Nun ist Götze also wieder zurück im DFB-Team.

Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick den Weltmeister-Torschützen von 2014 in den 26-köpfigen Kader für die WM 2022 in Katar berufen und damit für das Sensations-Comeback des Jahres gesorgt. (BERICHT: Mit Füllkrug und Götze! Das ist Flicks WM-Kader)

„Schon eine Weile her, fünf Jahre, um genau zu sein“, freute sich Götze hinterher. „Ich habe das Gefühl, dass die Nominierung die Belohnung für die harte Arbeit ist, die ich geleistet habe.“

Rückkehr auf Umwegen

Zwischen dem WM-Triumph 2014 in Brasilien, dem letzten Länderspiel-Einsatz 2017 und dem jetzigen Comeback ist viel passiert. Götze, das einstige Mega-Talent, hat sich bravourös zurückgekämpft. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Weltmeister zurück! Darum nimmt Flick Götze mit

Dortmund, Bayern, Dortmund, Eindhoven, Frankfurt - über Umwege hat es der Rio-Held zurück in die bedeutendste Fußball-Auswahl des Landes geschafft. Bei der Frankfurter Eintracht ist der 30 Jahre alte Routinier zurzeit der stille Star einer aufstrebenden und mitreißenden Mannschaft.

Die Mitspieler freuten sich über dessen Rückkehr in die Nationalmannschaft, es gab am Donnerstag Gratulationen auf dem Trainingsplatz. Darauf hätten vor der Saison nicht alle Experten und Beobachter gewettet.

Flick: „Mario ist ein genialer Fußballer“

Dass die Eintracht um Sport-Boss Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner den Weltmeister im Sommer tatsächlich verpflichten konnte, wurde in Hessen zwar mit großer Hoffnung, aber auch mit viel Skepsis gesehen. Nicht wenige stellten sich die Frage, ob Götze der Eintracht überhaupt noch helfen könne. Schließlich hatte der Spielmacher zuvor „nur“ in der niederländischen Eredivisie überzeugt, so jedenfalls der Tenor bei vielen Fans.

Die Antwort ein paar Monate später: Götze kann - und wie!

In 22 Spielen erzielte der Offensiv-Star zwei Treffer, legte drei vor. Viel wichtiger: Allein in dieser Bundesliga-Saison lieferte der Techniker sechsmal den vorletzten Pass zum Torerfolg - Bestwert vor Bayern-Star Joshua Kimmich!

Das alles veranlasste Hansi Flick dazu, den 63-maligen Nationalspieler schlussendlich für das Turnier in Katar zu nominieren.

„Götze ist seit langer Zeit dabei, er freut sich total, das kann ich sagen“, sprach der Bundestrainer am Donnerstag über die sensationelle Rückkehr des zwischenzeitlich gefallenen und wieder aufgestiegenen Helden. „Wir freuen uns auch auf ihn. Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles intuitiv macht. Er kann uns das eine oder andere an Überraschung geben.“

Götze sei für Flick „auf einem ganz hohen Niveau“ unterwegs. Der Frankfurt-Star sei topfit und könne „auch dreimal die Woche 90 Minuten gehen“.

Absprachen mit Flick und Bierhoff - Eintracht kämpfte um Nominierung

Zwischen Götze und dem Bundestrainer soll es im Übrigen eine klare Absprache geben: Der Nachfolger von Joachim Löw hielt den Kontakt in den vergangenen Monaten immer aufrecht, erkundigte sich in regelmäßigen Abständen nach dem Wohlergehen des früheren Bayern-Stars. Bereits beim letzten DFB-Lehrgang im September, nach den kurzfristigen Ausfällen von Leon Goretzka und Julian Brandt, dachte Flick über eine Götze-Nominierung nach.

Das allerdings soll für den Spieler nicht infrage gekommen sein. Götze ist keine Art „Standby-Nationalspieler“, er muss die vollständige Überzeugung spüren. Der gebürtige Memminger streifte das Trikot mit dem Bundesadler bereits 63-mal über, er kennt den Druck bei der Nationalmannschaft. Der mediale Fokus wird auch in Katar auf ihm liegen.

Vor allem gibt es auch noch eine Zeit nach dem Turnier, im Sommer 2024 wartet die Europameisterschaft im eigenen Land. Dass Götze auch diese nach einer erfolgreichen Katar-WM bestreitet? Durchaus denkbar!

Bella-Kotchap statt Hummels: SPORT1 kennt die Gründe

Die Frankfurter setzten sich in den vergangenen Wochen ganz besonders für ihren Top-Star ein. Nach SPORT1-Informationen gab es vor einigen Wochen ein wichtiges Gespräch zwischen Flick, DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Krösche, in dem die Erwartungshaltung bei einer möglichen Götze-Nominierung abgesteckt wurde.

Wird Götze zum X-Faktor?

Hinter vorgehaltener Hand hieß es seit Tagen schon am Main, dass Götze nur mit zur WM reisen wolle, wenn Flick ihm eine gewisse Rolle zusagt. Als „Maskottchen“ oder Kaderspieler Nummer 21, 22 oder 23, so ist zu hören, sieht sich Götze selbst nämlich nicht. Umgekehrt ist das aber auch so.

Flick hält große Stücke auf den Rio-Weltmeister, sieht in ihm so etwas wie den X-Faktor. Der Spielmacher ist näher an der Startelf, als so manch einer vielleicht denken mag.

Flick sieht in ihm eine tragende Figur, einen Führungsspieler, der auch für die jungen Stars wie Jamal Musiala, Karim Adeyemi oder Youssoufa Moukoko wichtig sein kann. Bei der Eintracht nimmt er diese Rolle längst ein, an seiner Seite reiften Jesper Lindström, Randal Kolo Muani oder Daichi Kamada.

Götze ist deshalb zurück - und am 23. November im WM-Auftaktspiel gegen Japan gleich schon auf dem Platz? (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)