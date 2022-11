WM 2022: Bayern-Star Sadio Mané trotz Verletzung im Kader - Nagelsmann reagiert

Der Senegal hat am Freitag seinen Kader für die WM in Katar bekanntgegeben und Bayern-Superstar Mané ist trotz seiner Verletzung einer der 26 Spieler, die von Nationaltrainer Aliou Cissé nominiert wurden.

„Wir machen in zehn Tagen nochmal eine Nachkontrolle und schauen, wie der Heilungsverlauf ist und dann werden weitere Entscheidungen fallen“, erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag.

Nach SPORT1 -Informationen erlaubt die Sehnenverletzung, die sich der 30-Jährige beim 6:1-Sieg der Münchner gegen Werder Bremen zugezogen hat, eigentlich keinen Einsatz bei der Endrunde in Katar, doch sein Heimatland will sich damit nicht abfinden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

„Ein frühzeitiger Einsatz nach Verletzungen ist immer kritisch. Klar, dass der Senegal gerne will, dass er spielt. Aber am Ende gibt es immer eine Diagnose. Und wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen können. Auch wenn der Verband das gerne hätte“, sagte Nagelsmann dazu. „Die Gesundheit steht dann doch über den sportlichen Dingen, das ist bei Sadio so, wie bei jedem anderen auch.“