Verletzungsangst vor Katar-WM: Den Preis bezahlen die Spieler | Kommentar

Nur eine Woche vor der WM steht noch ein Bundesliga-Spieltag an. Den Preis für den ungewöhnlichen Termin des Turniers in Katar zahlen die Spieler. Ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Nehmen wir mal an, wir wären Nationalspieler und wüssten Stunden vor dem 15. und letzten Bundesliga-Spieltag des Jahres, dass am Mittwoch in einer Woche unser erstes WM-Spiel ansteht.

Würden wir wirklich so kurz vor der Weltmeisterschaft alles in die Waagschale werfen und eine Verletzung riskieren? Wohl kaum. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hummels und Moukoko beim BVB im Fokus

Am 10. November hat Bundestrainer Hansi Flick seinen 26-Mann-Kader für die WM 2022 in Katar präsentiert © Imago

In der Vergangenheit, als Weltmeisterschaften noch in der Jahreszeit stattfanden, wo sie hingehören, hatten Spieler und Fans ein paar Wochen Zeit, um sich körperlich und mental auf das WM-Lager vorzubereiten.

WM 2022 in Katar: Den Preis bezahlen die Spieler

Jetzt nehmen wir mal an, wir wären bei der FIFA beschäftigt und hätten uns dem FIFA-Slogan verschrieben, den es seit 2007 gibt: „For the Game. For the World.“ Übersetzt: „Für das Spiel. Für die Welt“.