Baumgart setzt auf Punkte zum Jahresabschluss

Steffen Baumgart ist überzeugt, dass der 1. FC Köln mit einem Erfolgserlebnis in die WM-Pause gehen wird. "Wenn die Mannschaft sich wie bisher zeigt, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein", sagte der FC-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich sehe uns dazu in der Lage, ein gutes Spiel zu machen."