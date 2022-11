Umfrage: Mehrheit der Deutschen will keine WM-Spiele schauen

Eine Mehrheit der Deutschen will keine Spiele der Fußball-WM in Katar schauen.

Eine Mehrheit der Deutschen will keine Spiele der Fußball-WM in Katar schauen. 56 Prozent der Befragten gaben bei einer repräsentativen Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag der Sportschau an, sich in den kommenden Wochen "keine Spiele" ansehen zu wollen. Weitere 15 Prozent wollen "weniger Spiele" schauen, nur 18 Prozent "genauso viele" wie vorher.