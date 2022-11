Handball-EM: Bittere Ernüchterung für deutsches Team - Bundestrainer kann großes Problem nicht abstellen

Die Halbfinalchancen des deutschen Teams sind nach der schmerzhaften 21:23-Niederlage im Vorrundenfinale gegen Spanien und angesichts der Hypothek von 0:4 Punkten äußerst gering. Zumal es die Gegner in der zweiten Turnierphase in sich haben.

Und so erklärte Gaugisch die bevorstehenden Duelle gegen 2019-Weltmeister Niederlande (2:2 Punkte) am Freitag (18.00 Uhr), Olympiasieger Frankreich (4:0) am Dienstag (20.30) und Rumänien (0:4) am Mittwoch kurzerhand zu „Lernspielen“. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)