Ex-FIFA-Boss Blatter für WM-Ausschluss des Iran in Katar

So korrupt ist Katar

Der ehemalige FIFA-Boss Sepp Blatter steht selbst nicht unbedingt für die Integrität des Fußballs. Dennoch wird er beim Thema WM in Katar speziell bei einem Teilnehmerland deutlich.

„Man sollte den Iran von der WM ausschließen“, sagte der Schweizer am Donnerstagabend im Rahmen eines Denkwerkstatt-Talks in Zürich. Russland dürfe schließlich als Folge des Krieges gegen die Ukraine auch nicht teilnehmen.

Wäre er selbst noch FIFA-Präsident, so Blatter, hätte er den Iran ausgeschlossen. In dem islamischen Land gibt es seit zwei Monaten Proteste von Regierungsgegnern, dabei geht die Regierung vor allem jungen Demonstranten mit großer Härte vor. Allerdings gab es auch schon zu Blatter Zeiten an der FIFA-Spitze Proteste im Iran, damals schritt der Weltverband nicht ein.