Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15:30 Uhr)

Mainz will gegen Frankfurt die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag kassierte der 1. FSV Mainz 05 die fünfte Saisonniederlage gegen den FC Schalke 04. Eintracht Frankfurt gewann das letzte Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 4:2 und liegt mit 23 Punkten weit oben in der Tabelle.