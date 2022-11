2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98, 0:1 (0:0)

Nach nur 28 Minuten verließ Jason Ceka von Magdeburg das Feld, Tatsuya Ito kam in die Partie. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und den SV Darmstadt 98 ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Alexander Bittroff kam für Herbert Bockhorn – startete der 1. FC Magdeburg in Durchgang zwei. Zum Seitenwechsel ersetzte Alexander Brunst von Darmstadt seinen Teamkameraden Marcel Schuhen. Cristiano Piccini erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 54. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Als fast schon nicht mehr mit einem Treffer zu rechnen war, gelang es Patric Pfeiffer doch noch, den Ball vor 18.788 Zuschauern zum 1:0 für den SV Darmstadt 98 über die Linie zu bringen. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Gast noch einen Doppelwechsel vor, sodass Keanan Bennetts und Yassin Ben Balla für Phillip Tietz und Marvin Mehlem weiterspielten (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Ligaprimus und Magdeburg aus.