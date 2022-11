Handball-EM: Slowenien und Dänemark starten erfolgreich in Hauptrunde

Slowenien feiert zum Auftakt der Hauptrunde der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg und erhält den Traum vom Halbfinale am Leben. Auch Dänemark hat Grund zum Jubeln.

Die Sloweninnen bezwangen am Donnerstag in Ljubljana Kroatien mit 26:18 (13:12). In der Gruppe 1 steht Slowenien mit vier Punkten auf Platz drei.