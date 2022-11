Premier League: Ilkay Gündogan gibt Einblicke über Haaland, Götze, Guardiola und Klopp

Umso mehr freute Gündogan sich über Götzes aktuelle Form in einer „sehr sympathischen Frankfurter Mannschaft“. Er sei schön „für ihn, dass sein Talent im fortgeschrittenen Alter wieder aufblüht.“ Und auch bei der WM darf sich Gündogan auf seinen ehemaligen Teamkollegen freuen, denn Götze wurde von Hansi Flick in der 26er Kader berufen .

Haaland? - „Hat uns in den letzten Jahren gefehlt“

Letzterer hat großen Anteil am Erfolg von Manchester City in dieser Saison und begeistert die Premier League. Und das, obwohl Gündogan im Vorfeld seine Zweifel an Haaland hatte. „Es war nicht klar, wie er in den Spielfluss passen würde“, erklärte der Nationalspieler seine anfänglichen Bedenken bei der Verpflichtung Haalands. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)