WM 2022: "Herzzerreißendes" Aus für Ex-Bundesliga-Keeper Zack Steffen

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter verzichtet bei der Weltmeisterschaft in Katar auf den langjährigen Stammkeeper Zack Steffen. Auch einige bekannte Namen aus der Bundesliga fehlen.

Torhüter Zack Steffen vom FC Middlesbrough wurde von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter nicht für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar berufen. Berhalter bezeichnete den Verzicht auf den Ex-Keeper von Fortuna Düsseldorf als „herzzerreißend“.

Steffen galt eigentlich als sicherer Kandidat für das Nationalteam, nachdem er im Vorfeld der WM regelmäßig für die Soccer Boys aufgelaufen ist und sich bei der WM-Qualifikation mit Matt Turner vom FC Arsenal um den Posten als Nummer Eins gestritten hatte. Als Ersatzkeeper wurden ihm Ethan Horvarth von Luton Town und Sean Johnson vom New York City FC vorgezogen.

„Es hat mir das Herz gebrochen“

„Ich und Zach kennen uns schon lange, und Zach war schon oft für mich da“, sagte Berhalter auf der Pressekonferenz am Mittwoch nach der Bekanntgabe des Kaders. „Es hat mir das Herz gebrochen, ihm zu sagen, dass er nicht Teil des WM-Teams sein wird.“

An Steffens vergangenen Leistungen habe es jedenfalls nicht gelegen. „Ich denke, es geht mehr darum, wen wir haben und wie wohl wir uns mit den Spielern in dem Kader fühlen. Wir haben uns mit (Turner, Horvath und Johnson, Anm. d. Red.) sehr wohl gefühlt, und das ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben.“

Siebatcheu verliert Stürmerduell

Siebatcheu spielt nach seinem Wechsel zu den Berlinern von Young Boys Bern eine gute Saison. In 13 Bundesliga-Partien kam der 26-Jährige auf drei Tore und insgesamt sechs Scorerpunkte. Zu wenig für Berhalter, der sich im direkten Duell zwischen Siebatcheu und Wright für den Antalyaspor-Stürmer entschied.

„In diesem speziellen Fall hatten wir das Gefühl, dass Haji (Wright, Anm. d. Red.) in einer großartigen Torjägerform ist“, begründete der US-Coach seine Entscheidung und betonte, dass sich Wright seit Mitte September mehr in der Vordergrund gespielt habe.

Pepi fehlt die Körperlichkeit

Pepis Verzicht erklärte er damit, dass der 19-Jährige zwar beim FC Groningen überzeuge (fünf Tore in acht Spielen), ihm jedoch die Körperlichkeit von Sargent fehle. Das liege vor allem an der niederländischen Liga: „Sie ist nicht so körperbetont wie die Premier League oder die Championship.“