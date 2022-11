Derby-Coach Warne begeistert von Klopp - und dessen Zähnen

Jürgen Klopp hat einen neuen Verehrer innerhalb der englischen Trainergilde: Teammanager Paul Warne vom Drittligisten Derby County hat nach dem knappen Ligapokal-Aus gegen den FC Liverpool das Verhalten des Deutschen in höchsten Tönen gelobt. "In der Liste meine liebsten Premier-League-Trainer ist er direkt auf Platz eins gestiegen", sagte Warne im BBC-Radio.

In dem Pokalfight hatte es nach 90 Minuten 0:0 gestanden, in einem dramatischen Elfmeterschießen setzte sich Liverpool mit 3:2 durch. "Jürgen ist einfach großartig. Ich habe nur gedacht: Hoffentlich sehen meine Frau und meine Tochter gerade nicht zu. Sie würden sagen: 'Schau dir mal unseren kleinen Daddy an'", so Warne.