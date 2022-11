Formel 1: Vettel zeigt kurz vor Karriereende keine Wehmut

Vollspeed durchs Casino! Irre Red-Bull-Show in Las Vegas

Sebastian Vettel geht ohne Wehmut in die beiden letzten Rennen seiner Formel-1-Karriere. Der Heppenheimer rechnet nicht mit großen Ergebnissen zum Abschluss.

„Ich weiß, dass es noch zwei sind, und dann war es das“, sagte der 35-Jährige am Donnerstag in Sao Paulo: „Aber ich denke nicht auf diese Weise darüber nach.“

Am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) geht der viermalige Weltmeister letztmals beim Großen Preis von Brasilien an den Start, eine Woche später folgt nur noch das Saisonfinale in Abu Dhabi.